Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
samedi 4 juillet 2026 · Bibliothèque Bordeaux-Lac · Bordeaux
Informations pratiques
Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 4 juillet, 10h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Vous adorez passer des heures à lire en dévorant vos mangas préférés ? Ou bien vous espérez découvrir de nouvelles séries passionnantes ?
Plongez dans l’univers fascinant et singulier du manga en rejoignant le ClubManga de la bibliothèque Bordeaux-Lac.
Prochain rendez-vous le samedi 4 juillet à partir de 10h30.
Sur inscription à partir de 11 ans, auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Partage et découverte autour des mangas Mangas Adolescents
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