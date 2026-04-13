Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 4 juillet, 09h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:30:00+02:00

La Fringothèque solidaire de la bibliothèque Bordeaux-Lac, qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, vous donne rendez-vous le samedi 4 juillet de 9h30 à 12h30.

Venez choisir et emporter gratuitement des vêtements de seconde main en bon état !

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