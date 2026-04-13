Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux samedi 4 juillet 2026.
Fringothèque solidaire à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 4 juillet, 09h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:30:00+02:00
La Fringothèque solidaire de la bibliothèque Bordeaux-Lac, qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, vous donne rendez-vous le samedi 4 juillet de 9h30 à 12h30.
Venez choisir et emporter gratuitement des vêtements de seconde main en bon état !
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Vêtements de seconde main gratuits pour adultes et enfants Vêtements Solidarité
© Bibliothèques de Bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- MELUSINE FAIT SON CIRQUE EN BALLONS – THEATRE VICTOIRE Bordeaux 14 avril 2026
- MON COUPLE MON AMOUR MES EMMERDES THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 14 avril 2026
- LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB THEATRE FEMINA Bordeaux 14 avril 2026
- LE GRAND SOIR THEATRE VICTOIRE Bordeaux 14 avril 2026
- RENCARD THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 14 avril 2026