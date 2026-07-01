Bébé Bouquine, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Bébé Bouquine Samedi 4 juillet, 10h30, 11h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lectures, comptines et jeux de doigts

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