BB Bouquine au parc Rivière, Parc Rivière, Bordeaux

Informations pratiques

BB Bouquine au parc Rivière Samedi 4 juillet, 10h30 Parc Rivière Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Parc Rivière 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous au parc Rivière pour une séance de lecture en plein air dans le cadre de Partir en Livre.

Canva