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BB Bouquine au parc Rivière, Parc Rivière, Bordeaux

samedi 4 juillet 2026 · Parc Rivière · Bordeaux

BB Bouquine au parc Rivière, Parc Rivière, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Parc Rivière
Adresse
174 rue Mandron 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

BB Bouquine au parc Rivière Samedi 4 juillet, 10h30 Parc Rivière Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00

Parc Rivière 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Rendez-vous au parc Rivière pour une séance de lecture en plein air dans le cadre de Partir en Livre.

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