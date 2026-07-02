AGENDA · Bordeaux
BB Bouquine au parc Rivière, Parc Rivière, Bordeaux
samedi 4 juillet 2026 · Parc Rivière · Bordeaux
Informations pratiques
BB Bouquine au parc Rivière Samedi 4 juillet, 10h30 Parc Rivière Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:00:00+02:00
Parc Rivière 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Rendez-vous au parc Rivière pour une séance de lecture en plein air dans le cadre de Partir en Livre.
Canva
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