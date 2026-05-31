Marathon littéraire INSITU – Lire le monde, lire ma ville, Bordeaux, Bordeaux

Marathon littéraire INSITU – Lire le monde, lire ma ville Samedi 4 juillet, 09h00 Bordeaux Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Un programme de lecture en public

INSITU/Lire le monde, lire ma ville est un programme de lectures en public d’extraits de textes d’auteur·rice·s étranger·e·s mis en voix par des comédien·nes dans des lieux insolites à Bordeaux et dans d’autres villes de la métropole bordelaise.

Créé à Bordeaux en 2015, ce projet est une double invitation à « aiguiser » la curiosité et l’intérêt de publics diversifiés à une forme inédite et unique : la mise en résonance d’un texte avec un lieu. C’est placer la littérature, le livre et le texte hors de son contexte habituel. Le temps d’un week-end, ce marathon littéraire propose une quinzaine de lectures d’une durée de 20 mn maximum pour découvrir des lieux inédits.

À chaque édition, l’association Lettres du monde confie la sélection des textes aux bibliothécaires des villes partenaires.

Gratuit sur inscription.

Programme à découvrir ici : https://www.lettresdumonde33.com/marathon-insitu

Ouverture des inscriptions le 15 juin.

Bordeaux 9 Rue Etobon Chenebier Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/insitu-lire-le-monde-lire-ma-ville-2026 »}] [{« link »: « https://www.lettresdumonde33.com/marathon-insitu »}]

Participez à un marathon littéraire le 4 juillet à Bordeaux. lecture patrimoine

Lettres du monde