Balade urbaine au Grand parc : Un quartier aux 1001 facettes, Quartier Grand Parc (Lieu de RDV communiqué à l’inscription), Bordeaux

Informations pratiques

Balade urbaine au Grand parc : Un quartier aux 1001 facettes 4 et 18 juillet Quartier Grand Parc (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Terre de diversité, terre de verticalité… Entre vertige des façades et verdure surprenante, Frédéric vous invite à dépasser le labyrinthe des tours et vous emmène cheminer dans ses sentiers arborés. Partez à la rencontre de toutes celles et ceux qui font vivre cette ville dans la ville, ce village tout en hauteur à quelques encablures du Triangle d’Or. Un recoin inconnu et verdoyant d’un Bordeaux trop souvent contourné !

Nos balades urbaines sont animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embauchés dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/

Quartier Grand Parc (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Grand Parc Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767791713 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.bx@alternative-urbaine.com »}] [{« link »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/ »}]

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro. balade urbaine