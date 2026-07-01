Héros de polar : jeu, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
samedi 4 juillet 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Héros de polar : jeu Samedi 4 juillet, 15h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T15:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T15:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00
Saurez-vous reconnaître le héros d’un polar à sa voix ? Tel est le défi que l’on vous lance dans le cadre de Partir en Livre !
Pour tous à partir de 9 ans.
Entrée libre
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] [{« link »: « https://www.partir-en-livre.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
dans le cadre de Partir en livre
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