Musique de la Colombie, Centre d’animation Argonne, Bordeaux
Musique de la Colombie, Centre d’animation Argonne, Bordeaux dimanche 5 juillet 2026.
Musique de la Colombie Dimanche 5 juillet, 20h00 Centre d’animation Argonne Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:30:00+02:00
Par Comunidad
Concert de musique colombienne avec le groupe Candela Viva. Inspiré d’une légende colombienne de Chimichagua et son « feu vivant », le groupe propose un voyage à travers la cumbia, de la traditionnelle sabanera à la villera avec quelques touches de salsa.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Centre d’animation Argonne 1 Bis Rue Lherisson Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
Concert de musique colombienne avec le groupe Candela Viva concert cumbia
Candela Viva
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