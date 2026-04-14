Musique de la Colombie, Centre d’animation Argonne, Bordeaux

Musique de la Colombie Dimanche 5 juillet, 20h00 Centre d’animation Argonne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:30:00+02:00

Par Comunidad

Concert de musique colombienne avec le groupe Candela Viva. Inspiré d’une légende colombienne de Chimichagua et son « feu vivant », le groupe propose un voyage à travers la cumbia, de la traditionnelle sabanera à la villera avec quelques touches de salsa.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Centre d’animation Argonne 1 Bis Rue Lherisson Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Concert de musique colombienne avec le groupe Candela Viva concert cumbia

Candela Viva