Bordeaux Open Air – Square Dom Bedos – 05.07, Square Dom Bedos, Bordeaux

Informations pratiques

Bordeaux Open Air – Square Dom Bedos – 05.07 Dimanche 5 juillet, 14h00 Square Dom Bedos Gironde

Entrée libre – Notre équipe vous proposera de soutenir le festival avec une participation libre. Nos événements restent entièrement gratuits si vous le souhaitez. Notre conseil : réglez le prix d’une pinte à l’entrée, votre karma vous le rendra ❤

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

L’été pointe le bout de son nez et il est temps Bordeaux Open Air de faire son grand retour dans les parcs & jardins de la Métropole bordelaise !

Pour célébrer nos retrouvailles, on vous a concocté un open air dans notre jardin intimiste favori : le Square Dom Bedos ‍♀️

Rendez-vous au cœur de ce lieu plus que familier pour partager un après-midi autour des musiques électroniques.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ PROGRAMMATION ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durango

LAVION

Rag

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ SUR LE FESTIVAL ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Les Muffkies de Lili

Les bao burgers de Max et Lili

Bières & limonades de la Brasserie MIRA

Les délicieux cocktails à la tireuse de Féfé Cocktails

Club Maté pour une pause énergisante, rafraichissante et sans alcool

Une CUP = une BOT ! Au bar, transformez votre éco-cup en gourde en achetant son capuchon coloré, 100% safe et hyper confort pour danser ! Merci BOTCUP pour cette nouvelle solution

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ACCESSIBILITÉ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Public en situation de handicap & PMR :

Nous mettons en place un dispositif d’accueil (accompagnement & prêt de matériel : fauteuil, joëlette, gilets vibrants…) pour faciliter au mieux votre venue.

Plus d’infos et réservation de matériel par mail à accessibilite@bxopenair.com

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Soutenez le festival et la région :

Consommez les produits locaux choisis par nos soins !

Eco-cup consignés à disposition ;

Casques audio à disposition des enfants (consigne contre carte d’identité ou achat) ;

Bouchons d’oreilles gratuits à disposition ;

⚠️ Obligation citoyenne de respecter les lieux ;

Rappel : l’accès au parc avec des CANETTES et OBJETS en VERRE est interdit ;

Et pour les petits besoins, nous vous mettons à disposition des toilettes sèches par Un petit coin de Paradis.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Accès :

Ligne C & D : arrêt Sainte-Croix.

Lignes : 1, 9, 10, 11, 15, 20, 58

Vcub : Sainte Croix

Vélo / scooter / trottinette : emplacements devant le square pour garer vos bolides

Square Dom Bedos Square Dom Bedos Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:accessibilite@bxopenair.com »}]

Bordeaux Open Air s’invite au Square Dom Bedos le dimanche 05 juillet de 14h à 20h, 6h musique électronique, entrée libre. Bordeaux Open Air open air

Cédric Lagarde