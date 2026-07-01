STAGE ANGLAIS POUR ENFANTS – VACANCES D’ÉTÉ, Darwin Éco-système, Bordeaux

Informations pratiques

STAGE ANGLAIS POUR ENFANTS – VACANCES D’ÉTÉ 6 juillet – 28 août Darwin Éco-système Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Ces stages ont lieu pendant les vacances scolaires au coeur de l’Ecosytème Darwin pour jouer, apprendre et co-créer en anglais.

Les Stages d’Anglais accueillent les enfants de 4 à 12 ans pour des journées riches en activités, de 9h à 17h.

C’est l’occasion pour les enfants et pré-ados de mettre en pratique leur Anglais et de progresser rapidement tout en développant sociabilité et « vivre ensemble » grâce à des activités variées conçues pour stimuler corps, esprit et créativité.

Skate, Arts & craft, DIYs, ping pong, parcours, yoga, jeux collectifs et d’équipes, jardinage, cuisine, jeux libres et créatifs, chasse au trésors, et plus !

Ces stages sont adaptés à tous les niveaux d’Anglais, de complètement anglophone à débutant.

Cet été

En Juillet:

– Semaine du 6 Juillet au 10 Juillet

– Semaine du 13 Juillet au 17 Juillet

– Semaine du 20 Juillet au 24 Juillet

En Août:

– Semaine du 17 Août au 21 Août

– Semaine du 24 Août au 28 Août

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Adhesion

L’adhésion à l’association est obligatoire pour la participation aux stages et camps. Si votre enfant n’est pas encore adhérent

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fabriquebilingue.com/produit/stage-en-anglais-pour-enfants-vacances-ete/ »}]

Les Stages d’Anglais accueillent les enfants de 4 à 12 ans pour des journées riches en activités, de 9h à 17h. stage anglais

@FabriqueBilingue