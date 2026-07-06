Bal Surprise & Cabaret Nant
samedi 29 août 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Bal Surprise & Cabaret
Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Par la compagnie Mahu
C’est comme un bal pop on t’invite à danser. Valse, techno, gigue, reggaeton, ballet peu importe si tu as les codes ou pas, tu peux danser comme et quand tu as envie. Agir selon ton désir (coupable ou assumé). Qui que tu sois et d’où que tu viennes, tu es de toute façon le ou la bienvenu.e.
Voir le site internet de la compagnie
De 20h à minuit, au Mas Razal Sur réservation par mail 12 .
Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 9 72 28 30 50 masrazaldularzac@gmail.com
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English :
By the Mahu Company
L’événement Bal Surprise & Cabaret Nant a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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