Informations pratiques

Nant

Bal Surprise & Cabaret

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Par la compagnie Mahu

C’est comme un bal pop on t’invite à danser. Valse, techno, gigue, reggaeton, ballet peu importe si tu as les codes ou pas, tu peux danser comme et quand tu as envie. Agir selon ton désir (coupable ou assumé). Qui que tu sois et d’où que tu viennes, tu es de toute façon le ou la bienvenu.e.

Voir le site internet de la compagnie

De 20h à minuit, au Mas Razal Sur réservation par mail 12 .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 9 72 28 30 50 masrazaldularzac@gmail.com

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English :

By the Mahu Company

L’événement Bal Surprise & Cabaret Nant a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)