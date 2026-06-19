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Concert de musique Nant

Concert de musique Nant

Concert de musique Nant samedi 22 août 2026.

Ville
12230 Nant
Département
Aveyron
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Tarif

Nant

Concert de musique

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Embruns Ballades Irlandaises et des iles Trio vocal
Petite buvette sur place
A 20h30, en l’église de Saint Michel de Rouviac
Entrées au profit de l’association   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 83 47 63 14 

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English :

Embruns Irish and island ballads Vocal trio

L’événement Concert de musique Nant a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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