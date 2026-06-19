Concert de musique Nant
Concert de musique Nant samedi 22 août 2026.
Nant
Concert de musique
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Embruns Ballades Irlandaises et des iles Trio vocal
Petite buvette sur place
A 20h30, en l’église de Saint Michel de Rouviac
Entrées au profit de l’association .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 83 47 63 14
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English :
Embruns Irish and island ballads Vocal trio
L’événement Concert de musique Nant a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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