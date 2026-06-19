Nant

Concert de musique

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Embruns Ballades Irlandaises et des iles Trio vocal

Petite buvette sur place

A 20h30, en l’église de Saint Michel de Rouviac

Entrées au profit de l’association .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 83 47 63 14

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English :

Embruns Irish and island ballads Vocal trio

L’événement Concert de musique Nant a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)