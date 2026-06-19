Célébration de la St-Michel Nant samedi 26 septembre 2026.

Nant

Célébration de la St-Michel

Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Vous êtes invités à vous joindre à l’association pour fêter la Saint-Michel.

à l’église Saint Michel de Rouviac .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 83 47 63 14

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English :

You’re invited to join the association to celebrate Saint-Michel’s Day.

L’événement Célébration de la St-Michel Nant a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)