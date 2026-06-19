Célébration de la St-Michel Nant
Célébration de la St-Michel Nant samedi 26 septembre 2026.
Nant
Célébration de la St-Michel
Nant Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Vous êtes invités à vous joindre à l’association pour fêter la Saint-Michel.
à l’église Saint Michel de Rouviac .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 83 47 63 14
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English :
You’re invited to join the association to celebrate Saint-Michel’s Day.
L’événement Célébration de la St-Michel Nant a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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