Festival des Hospitaliers Nant
Festival des Hospitaliers Nant samedi 24 octobre 2026.
Nant
Festival des Hospitaliers
11 place de l’église Nant Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Festival des Hospitaliers, un trail grandeur nature en Aveyron !
Au départ de Nant, le Festival des Hospitaliers est un trail de 76 kilomètres (29 km ou 14 km, suivant votre envie) entre la vallée de la Dourbie et le causse du Larzac.
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11 place de l’église Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 70 61 76 61
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English :
Festival des Hospitaliers, a nature trail in Aveyron!
Leaving from Nant, the Festival des Hospitaliers is a 76-kilometer trail (29 km or 14 km, depending on your preference) between the Dourbie valley and the Larzac plateau.
L’événement Festival des Hospitaliers Nant a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes
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