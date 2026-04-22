Nant

Festival des Hospitaliers

11 place de l’église Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Festival des Hospitaliers, un trail grandeur nature en Aveyron !

Au départ de Nant, le Festival des Hospitaliers est un trail de 76 kilomètres (29 km ou 14 km, suivant votre envie) entre la vallée de la Dourbie et le causse du Larzac.

.

11 place de l’église Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 70 61 76 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival des Hospitaliers, a nature trail in Aveyron!

Leaving from Nant, the Festival des Hospitaliers is a 76-kilometer trail (29 km or 14 km, depending on your preference) between the Dourbie valley and the Larzac plateau.

L’événement Festival des Hospitaliers Nant a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes