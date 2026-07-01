Visite commentée de l’église Saint-Michel de Rouviac, Église Saint-Michel de Rouviac, Nant

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Michel de Rouviac 19 et 20 septembre Église Saint-Michel de Rouviac Aveyron

Gratuit. Départ des visites en fonction de l’arrivée des personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

⛪ Visite commentée — Église Saint-Michel de Rouviac

Située à 3 km de Nant, en direction de Saint-Jean-du-Bruel, cette église vous ouvre ses portes pour une visite commentée à la découverte de son histoire et de son architecture.

Église Saint-Michel de Rouviac St Michel, 12230 Nant, France Nant 12230 Aveyron Occitanie https://www.nant-mairie.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine La première mention de l’église remonte à 1135, dans une bulle érigeant le prieuré en abbaye bénédictine. Après avoir été mise à mal par les Routiers, l’église est reprise au XVe siècle dans ses parties hautes. Elle est constituée d’une nef de trois travées. Le chevet, polygonal à l’origine, devient plat au XVe siècle. A l’intérieur, la voûte a été refaite en tuf à la même époque. Elle est faite d’ogives dans le chœur, au-dessus d’un dispositif d’arcatures romanes. Le clocher-tour d’origine devait être bâti sur l’arc triomphal, mais a été remplacé au XVIIe siècle par une tourelle. L’édifice appartient, par son plan et la sculpture de ses chapiteaux, au groupe des églises romanes de la Dourbie.

⛪ Visite commentée — Église Saint-Michel de Rouviac

© Association Les Amis de l’église de Saint-Michel de Rouviac