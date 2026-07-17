Bal Tango Argentin sur la Place des Fêtes, Place des fêtes, Paris

Informations pratiques

Bal Tango Argentin sur la Place des Fêtes Samedi 19 septembre, 16h30 Place des fêtes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Bal Tango Argentin

avec l’Association Otro Tango

À l’occasion des Journées Européennes du Matrimoine – Patrimoine, le Regard du Cygne programme un bal de tango Argentin sur la Place des Fêtes, avec l’association Otro Tango et ses professeur·euses Valérie Onnis et Daniel Darrius.

Que vous soyez participant·es ou spectateur·ices, rendez-vous sur la Place des Fêtes !

Ce temps sera suivi par une iniation au tango.

Place des fêtes Place des fêtes 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France

Bal de Tango Argentin

©Otro Tango