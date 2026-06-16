Pau

Bal Trad avec Frezinat

Place Récaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Frezinat, ce sont deux musiciens jeunes et passionnés, à l’énergie débordante, une belle maitrise d’un instrumentaire varié pour un bal plein d’entrain.

• Antonin Hautbois, Cornemuses, Accordéon Diatonique, Chant

• Mathys Hautbois, Cornemuses, Accordéon Chromatique, Kick, Chant .

Place Récaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org

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English : Bal Trad avec Frezinat

L’événement Bal Trad avec Frezinat Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau