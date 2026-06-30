UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Colombiers

Bal trad’ des petits et des grands salle des fêtes Colombiers 86490 Colombiers

dimanche 31 janvier 2027 · salle des fêtes Colombiers 86490 · Colombiers

Bal trad’ des petits et des grands salle des fêtes Colombiers 86490 Colombiers

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
salle des fêtes Colombiers 86490
Adresse
2 place Manderen
Ville
86490 Colombiers
Département
Vienne
Tarif

Colombiers

Bal trad’ des petits et des grands

salle des fêtes Colombiers 86490 2 place Manderen Colombiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 15:00:00
fin : 2027-01-31 19:00:00

Date(s) :
2027-01-31

Pour sa 3ème édition du **Bal trad’ des petits et des grands**, La Boit’aFolk (section Ateliers musicaux de l’ASACC) invite les enfants, leurs parents et leurs grands-parents à venir danser le **dimanche 31 janvier 2027** à partir de **15h** avec **Oyun duo** dans la salle des fêtes de Colombiers (86).
Oyun duo est composé de Camille Jagueneau au violon et Julien Evain à l’accordéon diatonique. Camille était venue jouer avec son papa Jean-Marie lors de la première édition en 2025.

* **15h00** bal pour les enfants avec les adultes
* **15h30** bal traditionnel
* **17h30** Boeuf avec tous les musiciens présents.

La buvette sera tenue par **Mes potes iront …**   .

salle des fêtes Colombiers 86490 2 place Manderen Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal trad’ des petits et des grands

L’événement Bal trad’ des petits et des grands Colombiers a été mis à jour le 2026-06-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Colombiers (Vienne)