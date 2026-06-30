Bal trad’ des petits et des grands salle des fêtes Colombiers 86490 Colombiers

Informations pratiques

Colombiers

Bal trad’ des petits et des grands

salle des fêtes Colombiers 86490 2 place Manderen Colombiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 15:00:00

fin : 2027-01-31 19:00:00

Date(s) :

2027-01-31

Pour sa 3ème édition du **Bal trad’ des petits et des grands**, La Boit’aFolk (section Ateliers musicaux de l’ASACC) invite les enfants, leurs parents et leurs grands-parents à venir danser le **dimanche 31 janvier 2027** à partir de **15h** avec **Oyun duo** dans la salle des fêtes de Colombiers (86).

Oyun duo est composé de Camille Jagueneau au violon et Julien Evain à l’accordéon diatonique. Camille était venue jouer avec son papa Jean-Marie lors de la première édition en 2025.

* **15h00** bal pour les enfants avec les adultes

* **15h30** bal traditionnel

* **17h30** Boeuf avec tous les musiciens présents.

La buvette sera tenue par **Mes potes iront …** .

salle des fêtes Colombiers 86490 2 place Manderen Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Bal trad’ des petits et des grands

L’événement Bal trad’ des petits et des grands Colombiers a été mis à jour le 2026-06-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne