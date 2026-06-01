Bal trad, Salle des fêtes, Labastide Rouairoux (81), Labastide-Rouairoux

Bal trad Samedi 6 juin, 15h00 Salle des fêtes, Labastide Rouairoux (81) Tarn

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Bal/ Concert occitan

Tout public. Gratuit.

Salvatjonas, c’est deux voix singulières, mêlant traditions et créations originales,

accompagnées de tambours battants, de crins qui frottent, de pieds qui s’agitent.

Puisant son inspiration dans le répertoire occitan, le duo vous invite généreusement

dans …

source: Bal trad – AgendaTrad

Salle des fêtes, Labastide Rouairoux (81) place Juliette Greco, 81270 Labastide Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-06/bal-trad.zmvxw2cj »}]

avec Salvatjonas baltrad balfolk