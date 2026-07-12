BAL TRADITIONNEL AVEC OYNA K Sète
mardi 17 novembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
BAL TRADITIONNEL AVEC OYNA K
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Pour ouvrir le nouveau temps fort, CETTE MER EN MOI, le Théâtre Molière propose un moment convivial avec le groupe Oyna K au Foyer du théâtre.
Avec Tallava Kyuchek Drone Trakya
Pour ouvrir le nouveau temps fort, CETTE MER EN MOI, le Théâtre Molière propose un moment convivial avec le groupe Oyna K au Foyer du théâtre.
Oyna K présente une spirale temporelle de musiques de Thrace, bulgares et macédoniennes qui sont aujourd’hui largement et énergiquement jouées dans les Balkans.
À travers ses instruments acoustiques, cette formation aime à faire vivre des musiques modernisées qui ne s’arrêtent que lorsque les jambes sont fatiguées et les poumons en panne sèche !
Une soirée profondément dansante en compagnie de 4 musicien·ne·s qui nous fascineront et nous transporteront vers d’autres horizons !
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BAL TRADITIONNEL AVEC OYNA K
To kick off its new highlight, *CETTE MER EN MOI*, the Théâtre Molière is hosting a fun gathering with the group Oyna K in the theater’s lobby.
L’événement BAL TRADITIONNEL AVEC OYNA K Sète a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- FESTIVAL JAZZ À SÈTE 2026 Sète 15 juillet 2026
- ALLIVM + HYL EN CONCERT Sète 15 juillet 2026
- JEUX ET PILATES Sète 16 juillet 2026
- MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sète 16 juillet 2026
- CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX Sète 17 juillet 2026