Informations pratiques

Sète

BAL TRADITIONNEL AVEC OYNA K

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Pour ouvrir le nouveau temps fort, CETTE MER EN MOI, le Théâtre Molière propose un moment convivial avec le groupe Oyna K au Foyer du théâtre.

Avec Tallava Kyuchek Drone Trakya

Pour ouvrir le nouveau temps fort, CETTE MER EN MOI, le Théâtre Molière propose un moment convivial avec le groupe Oyna K au Foyer du théâtre.

Oyna K présente une spirale temporelle de musiques de Thrace, bulgares et macédoniennes qui sont aujourd’hui largement et énergiquement jouées dans les Balkans.

À travers ses instruments acoustiques, cette formation aime à faire vivre des musiques modernisées qui ne s’arrêtent que lorsque les jambes sont fatiguées et les poumons en panne sèche !

Une soirée profondément dansante en compagnie de 4 musicien·ne·s qui nous fascineront et nous transporteront vers d’autres horizons !

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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English : BAL TRADITIONNEL AVEC OYNA K

To kick off its new highlight, *CETTE MER EN MOI*, the Théâtre Molière is hosting a fun gathering with the group Oyna K in the theater’s lobby.

L’événement BAL TRADITIONNEL AVEC OYNA K Sète a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau