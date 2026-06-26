Baladaconte Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin
Baladaconte Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin mercredi 15 juillet 2026.
Mouzeuil-Saint-Martin
Baladaconte
Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Baladaconte
Baladaconte,
Une balade dans la prairie qui associera histoire et énigmes pour avancer dans le parcours jusqu’au noyer pour prendre le goûter.
Mercredi 15 juillet de 15h à 16h30.
Inscription recommandée.
A partir de 4 ans. .
Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 87 31 biblio@mouzeuilsaintmartin.fr
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English :
L’événement Baladaconte Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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