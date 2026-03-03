Balade à cheval spécial adultes Azay-le-Brûlé

Balade à cheval spécial adultes

1 Impasse du Manège Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un temps pour les adultes

Dimanche 29 mars, matinée 100% pour les adultes ayant besoin d’un temps pour soi ou de se faire plaisir!

Le retour des beaux jours vous invite à une matinée balade suivie d’un verre de l’amitié partagé au club ☀️

‍♀️ ‍♂️ ouverts aux adultes à l’aise au pas et au trot

⚠️ places limitées

Tarif 1/2 journée de stage

Renseignements auprés de Lise-Marie .

1 Impasse du Manège Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 34 86 05 cebeausoleil@wanadoo.fr

English : Balade à cheval spécial adultes

