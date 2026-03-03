Balade à cheval spécial adultes Azay-le-Brûlé
Balade à cheval spécial adultes Azay-le-Brûlé dimanche 29 mars 2026.
Balade à cheval spécial adultes
1 Impasse du Manège Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Un temps pour les adultes
Dimanche 29 mars, matinée 100% pour les adultes ayant besoin d’un temps pour soi ou de se faire plaisir!
Le retour des beaux jours vous invite à une matinée balade suivie d’un verre de l’amitié partagé au club ☀️
♀️ ♂️ ouverts aux adultes à l’aise au pas et au trot
⚠️ places limitées
Tarif 1/2 journée de stage
Renseignements auprés de Lise-Marie .
1 Impasse du Manège Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 34 86 05 cebeausoleil@wanadoo.fr
