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Balade à la chaussée des Moines Parc du Loiry Vertou

Balade à la chaussée des Moines Parc du Loiry Vertou

Balade à la chaussée des Moines Parc du Loiry Vertou lundi 25 mai 2026.

Lieu : Parc du Loiry

Adresse : Boulevard Guichet Sérex

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-25 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public 

Profitez du lundi de Pentecôte, pour réaliser une jolie balade sur le circuit de la Chaussée des Moines, le long de la Sèvre et à travers les différents quartiers de la ville : la Grammoire, la Cassardière, etc. Ce parcours, projet lauréat du 2ème budget participatif, est d’une distance de 10km. Animée par Les Pieds vers Tout.

Parc du Loiry Le Loiry – La Verrie Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR


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