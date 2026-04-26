Balade à la chaussée des Moines Parc du Loiry Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-25 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Profitez du lundi de Pentecôte, pour réaliser une jolie balade sur le circuit de la Chaussée des Moines, le long de la Sèvre et à travers les différents quartiers de la ville : la Grammoire, la Cassardière, etc. Ce parcours, projet lauréat du 2ème budget participatif, est d’une distance de 10km. Animée par Les Pieds vers Tout.

Parc du Loiry Le Loiry – La Verrie Vertou 44120

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