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De Nantes à la Mer Noire à vélos ! Salle du Muguet Vertou

De Nantes à la Mer Noire à vélos ! Salle du Muguet Vertou

De Nantes à la Mer Noire à vélos ! Salle du Muguet Vertou mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Salle du Muguet

Adresse : 2 rue de la poste 44120 Vertou

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 20:00 – 22:00
Gratuit : oui  Tout public 

Sabrina et Yvan, globe-trotters vertaviens, ont traversé l’Europe à vélos. 8 500 km, 175 jours à travers 11 pays ! Venez les écouter et échanger sur leur voyage.Animé par l’association Ici pour demain.N’hésitez pas à y venir à pied ou en vélo.

Salle du Muguet Vertou 44120


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