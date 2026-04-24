De Nantes à la Mer Noire à vélos ! Salle du Muguet Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Sabrina et Yvan, globe-trotters vertaviens, ont traversé l’Europe à vélos. 8 500 km, 175 jours à travers 11 pays ! Venez les écouter et échanger sur leur voyage.Animé par l’association Ici pour demain.N’hésitez pas à y venir à pied ou en vélo.

Salle du Muguet Vertou 44120



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