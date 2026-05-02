De Nantes à la Mer Noire à vélos !, Salle du Muguet, Vertou

De Nantes à la Mer Noire à vélos ! Mercredi 27 mai, 20h00 Salle du Muguet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T20:00:00+02:00 – 2026-05-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00 – 2026-05-27T22:00:00+02:00

Sabrina et Yvan, globe-trotters vertaviens, ont traversé l’Europe à vélos. 8 500 km, 175 jours à travers 11 pays ! Venez les écouter et échanger sur leur voyage.

Animé par l’association Ici pour demain.

N’hésitez pas à y venir à pied ou en vélo.

Salle du Muguet 2 rue de la poste 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

De Nantes à la Mer Noire à vélos ! rencontre vélo

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