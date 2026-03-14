Exposition Esquisses vertaviennes : Triple chance L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-17 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Double ou triple chance ? Quand l’envie, le besoin de créer se font jour. Quand l’occasion, la chance nous sont données d’exposer le fruit de notre travail en atelier, effectivement le plaisir est doublé. Quand le plaisir du visiteur s’ajoute à celui des artistes. Les artistes amateurs de la Palette vertavienne, section de Vertou seniors, sont ravis de vous accueillir !

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



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