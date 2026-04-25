Contrôle technique à vélo Le Quai 120 Vertou
Contrôle technique à vélo Le Quai 120 Vertou vendredi 22 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 16:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Venez faire contrôler votre vélo mécanique ou électrique, adulte ou enfant. C’est l’occasion de revoir son état, votre posture et d’échanger sur les bons gestes d’entretien. Si le temps le permet, vous pourrez faire quelques réparations/entretiens rapides (20 min/vélo). Animé par l’Atelier du Pignon.
Le Quai 120 Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR
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