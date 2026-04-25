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Contrôle technique à vélo Le Quai 120 Vertou

Contrôle technique à vélo Le Quai 120 Vertou

Contrôle technique à vélo Le Quai 120 Vertou vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Le Quai 120

Adresse : impasse de la gare 44120 Vertou

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 16:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Venez faire contrôler votre vélo mécanique ou électrique, adulte ou enfant. C’est l’occasion de revoir son état, votre posture et d’échanger sur les bons gestes d’entretien. Si le temps le permet, vous pourrez faire quelques réparations/entretiens rapides (20 min/vélo). Animé par l’Atelier du Pignon.

Le Quai 120 Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR


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