Exposition Esquisses vertaviennes : Vertou en Aquarelles L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-25 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Imaginez… Vertou en aquarelles ! Ses couleurs chaleureuses en tons pastel. L’argent de la Sèvre couché sur coton. Une suite de peintures du Moulin Gautron. Les atours de Vertou agissent en Muses. À l’instar de sa Chaussée, son écluse. Venez profiter d’un lieu poétique, vous inspirer d’un univers magique, le tout sans prétentions, sans ambitions. Juste l’amour d’une ville, rempli d’émotions.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



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