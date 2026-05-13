Balade à la découverte des animaux sauvages de nos campagnes Route de Cenves Vergisson

Vergisson

Balade à la découverte des animaux sauvages de nos campagnes

Route de Cenves Parking en haut du hameau de la Grange du Bois Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Mais où sont les animaux ? Petits et grands, promenez-vous à la recherche de leurs traces et des indices qu’ils ont laissés. Même si les animaux ne se laissent pas facilement observer, certains détails ne trompent pas. Apprenez-en davantage sur ces habitants si discrets !

Guide nature Ladina Begni

Prévoir des chaussures de randonnée et une bouteille d’eau.

À partir de 5 ans, accompagné d’un adulte obligatoirement. .

Route de Cenves Parking en haut du hameau de la Grange du Bois Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Balade à la découverte des animaux sauvages de nos campagnes

L’événement Balade à la découverte des animaux sauvages de nos campagnes Vergisson a été mis à jour le 2026-05-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès