Balade à la découverte des animaux sauvages de nos campagnes Route de Cenves Vergisson
Balade à la découverte des animaux sauvages de nos campagnes Route de Cenves Vergisson mercredi 22 juillet 2026.
Vergisson
Balade à la découverte des animaux sauvages de nos campagnes
Route de Cenves Parking en haut du hameau de la Grange du Bois Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19
Mais où sont les animaux ? Petits et grands, promenez-vous à la recherche de leurs traces et des indices qu’ils ont laissés. Même si les animaux ne se laissent pas facilement observer, certains détails ne trompent pas. Apprenez-en davantage sur ces habitants si discrets !
Guide nature Ladina Begni
Prévoir des chaussures de randonnée et une bouteille d’eau.
À partir de 5 ans, accompagné d’un adulte obligatoirement. .
Route de Cenves Parking en haut du hameau de la Grange du Bois Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Balade à la découverte des animaux sauvages de nos campagnes
L’événement Balade à la découverte des animaux sauvages de nos campagnes Vergisson a été mis à jour le 2026-05-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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