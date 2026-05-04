Yoga parent-enfant Vergisson
Yoga parent-enfant Vergisson dimanche 14 juin 2026.
Vergisson
Yoga parent-enfant
Parking P2 de la Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 11:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Partagez un moment de complicité avec votre enfant lors d’un atelier yoga tout en douceur.
Prévoir tapis, plaid, tenue confortable et bouteille d’eau.
Enfant de 3 à 7 ans.
Encadrement Nathalie Pornon, professeure de yoga. .
Parking P2 de la Roche de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Yoga parent-enfant
L’événement Yoga parent-enfant Vergisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Maison du Grand Site
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