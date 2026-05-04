Vergisson

Yoga parent-enfant

Parking P2 de la Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 11:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Partagez un moment de complicité avec votre enfant lors d’un atelier yoga tout en douceur.

Prévoir tapis, plaid, tenue confortable et bouteille d’eau.

Enfant de 3 à 7 ans.

Encadrement Nathalie Pornon, professeure de yoga. .

Parking P2 de la Roche de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Yoga parent-enfant

L’événement Yoga parent-enfant Vergisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Maison du Grand Site