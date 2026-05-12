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Initiation à l’escalade (5-7 ans) Parking P3 de la Roche de Vergisson Vergisson

Initiation à l’escalade (5-7 ans) Parking P3 de la Roche de Vergisson Vergisson jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Parking P3 de la Roche de Vergisson

Adresse : Chemin de la Roche

Ville : 71960 Vergisson

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 18 18 18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vergisson

Initiation à l’escalade (5-7 ans)

Parking P3 de la Roche de Vergisson Chemin de la Roche Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-07-21 10:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-21 2026-08-27

Élevez-vous au-dessus de la terre pour un corps à corps avec la falaise. Le Grand Site, toujours aussi généreux, vous offre de nombreuses parois pour que chacun puisse s’accomplir, s’évader, se surpasser ! L’escalade est le parfait compromis entre concentration, défi, plaisir, et réflexion.

Encadrement un moniteur de Ready to Grimpe.

Prévoir sa bouteille d’eau.
Matériel fourni baudrier, chaussons, corde et casque.   .

Parking P3 de la Roche de Vergisson Chemin de la Roche Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 

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English : Initiation à l’escalade (5-7 ans)

L’événement Initiation à l’escalade (5-7 ans) Vergisson a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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