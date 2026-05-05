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Yoga Roche de Vergisson Vergisson

Yoga Roche de Vergisson Vergisson dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Roche de Vergisson

Adresse : Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson

Ville : 71960 Vergisson

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vergisson

Yoga

Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28 11:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Ressourcez-vous dans un cadre naturel exceptionnel à la Roche de Vergisson, entre mouvement, respiration et connexion à la nature.

Encadrement par Nathalie Pornon, professeure de yoga.
Prévoir son tapis et une bouteille d’eau.   .

Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 

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English : Yoga

L’événement Yoga Vergisson a été mis à jour le 2026-05-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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