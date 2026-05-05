Yoga Roche de Vergisson Vergisson
Yoga Roche de Vergisson Vergisson dimanche 28 juin 2026.
Vergisson
Yoga
Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28 11:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Ressourcez-vous dans un cadre naturel exceptionnel à la Roche de Vergisson, entre mouvement, respiration et connexion à la nature.
Encadrement par Nathalie Pornon, professeure de yoga.
Prévoir son tapis et une bouteille d’eau. .
Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
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English : Yoga
L’événement Yoga Vergisson a été mis à jour le 2026-05-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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