Yoga Roche de Vergisson Vergisson

Vergisson

Yoga

Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28 11:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Ressourcez-vous dans un cadre naturel exceptionnel à la Roche de Vergisson, entre mouvement, respiration et connexion à la nature.

Encadrement par Nathalie Pornon, professeure de yoga.

Prévoir son tapis et une bouteille d’eau. .

Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga

L’événement Yoga Vergisson a été mis à jour le 2026-05-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès