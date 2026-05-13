Pilates Route de la Roche Vergisson

Vergisson

Pilates

Route de la Roche Parking P2 corniche de la roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23

Pratiquez le pilates, une méthode douce qui apporte une relaxation physique et mentale !

Il sollicite les muscles profonds et superficiels tout en permettant une amélioration des fonctions nécessaires au bien-être quotidien force, souplesse, équilibre, posture et coordination.

Encadrement Morgane Droin, coach sportif.

À partir de 16 ans.

Prévoir son tapis et une bouteille d’eau. .

Route de la Roche Parking P2 corniche de la roche de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Pilates

L’événement Pilates Vergisson a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)