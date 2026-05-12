Initiation à l’escalade (8 à 14 ans) Roche de Vergisson Vergisson

Vergisson

Initiation à l’escalade (8 à 14 ans)

Roche de Vergisson Parking P3 Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-21 2026-08-27

Élevez-vous au-dessus de la terre pour un corps à corps avec la falaise. Le Grand Site, toujours aussi généreux, vous offre de nombreuses parois pour que chacun puisse s’accomplir, s’évader, se surpasser ! L’escalade est le parfait compromis entre concentration, défi, plaisir et réflexion.

Encadrement un moniteur de Ready to Grimpe.

Prévoir sa bouteille d’eau.

La présence des parents pour l’activité n’est pas demandée.

Matériel fourni baudrier, chaussons, corde et casque. .

Roche de Vergisson Parking P3 Roche de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81

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English : Initiation à l’escalade (8 à 14 ans)

L’événement Initiation à l’escalade (8 à 14 ans) Vergisson a été mis à jour le 2026-05-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)