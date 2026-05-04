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Cross-training à Vergisson Roche de Vergisson Vergisson

Cross-training à Vergisson Roche de Vergisson Vergisson jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Roche de Vergisson

Adresse : Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson

Ville : 71960 Vergisson

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vergisson

Cross-training à Vergisson

Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20

Découvrez le cross-training au cœur de paysages exceptionnels, une séance de renforcement musculaire complète pour développer endurance, souplesse et coordination.

Encadrement par Julien Geourjon, coach sportif.

Prévoir son tapis et une bouteille d’eau.
À partir de 16 ans.   .

Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 

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English : Cross-training à Vergisson

L’événement Cross-training à Vergisson Vergisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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