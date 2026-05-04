Cross-training à Vergisson Roche de Vergisson Vergisson
Cross-training à Vergisson Roche de Vergisson Vergisson jeudi 16 juillet 2026.
Vergisson
Cross-training à Vergisson
Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
Découvrez le cross-training au cœur de paysages exceptionnels, une séance de renforcement musculaire complète pour développer endurance, souplesse et coordination.
Encadrement par Julien Geourjon, coach sportif.
Prévoir son tapis et une bouteille d’eau.
À partir de 16 ans. .
Roche de Vergisson Parking P2 (corniche) de la Roche de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
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English : Cross-training à Vergisson
L’événement Cross-training à Vergisson Vergisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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