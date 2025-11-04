Stage d’escalade en Bourgogne La Roche Vergisson

Stage d’escalade en Bourgogne

La Roche Falaise de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire

Embarquez depuis la gare de Mâcon et partez à la découverte des magnifiques falaises de Vergisson, en empruntant les superbes routes de la Bourgogne !

Deux jours d’aventure à vélo pour profiter des fameuses falaises de Vergisson et des routes de Bourgogne à travers les vignes.

Notre spot d’escalade est idéal pour tous les niveaux, avec des voies variées qui vous permettront de vous dépasser tout en profitant d’un rocher surplombant les vignes de Bourgogne. Imaginez vous en train de grimper tout en admirant la beauté des paysages environnants ! .

La Roche Falaise de Vergisson Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 14 82 20 julien-gobillot@wanadoo.fr

