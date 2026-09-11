Balade « À la découverte des ferronneries nantaises », 13 rue de Briord, Nantes

Informations pratiques

Balade « À la découverte des ferronneries nantaises » 19 et 20 septembre 13 rue de Briord Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Balades commentées : Avez-vous déjà levé les yeux pour observer les ferronneries des bâtiments nantais ? Ces productions, à la limite de l’art et de l’artisanat, sont très nombreuses dans le paysage urbain. Découvrez les évolutions de cet artisanat et son introduction dans l’architecture ainsi que les actions de la Ville de Nantes pour leur conservation.

13 rue de Briord 13 rue de Briord Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}]

**Balades commentées** : Avez-vous déjà levé les yeux pour observer les ferronneries des bâtiments nantais ? Ces productions, à la limite de l’art et de l’artisanat, sont très nombreuses dans le les…

© Ville de Nantes