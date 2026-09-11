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Balade « À la découverte des ferronneries nantaises », 13 rue de Briord, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · 13 rue de Briord · Nantes

Balade « À la découverte des ferronneries nantaises », 13 rue de Briord, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
13 rue de Briord
Adresse
13 rue de Briord Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 25 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription.

Balade « À la découverte des ferronneries nantaises » 19 et 20 septembre 13 rue de Briord Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

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© Ville de Nantes

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