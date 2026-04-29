Balade : à la découverte des prairies humides ! Cale de Beautour Vertou
Balade : à la découverte des prairies humides ! Cale de Beautour Vertou samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Explorez les prairies humides de la Cale de Beautour et découvrez leurs secrets. Connaissez-vous l’Angélique des Estuaires, plante protégée des bords de Sèvre ? Saurez-vous reconnaitre les traces d’un castor ? Organisée par la ville de Vertou et animée par Bretagne vivante.
Cale de Beautour Beautour – Les rives de Sèvre Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR
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