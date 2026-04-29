Balade : à la découverte des prairies humides ! Cale de Beautour Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Explorez les prairies humides de la Cale de Beautour et découvrez leurs secrets. Connaissez-vous l’Angélique des Estuaires, plante protégée des bords de Sèvre ? Saurez-vous reconnaitre les traces d’un castor ? Organisée par la ville de Vertou et animée par Bretagne vivante.

Cale de Beautour Beautour – Les rives de Sèvre Vertou 44120

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