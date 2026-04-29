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Balade : à la découverte des prairies humides ! Cale de Beautour Vertou

Balade : à la découverte des prairies humides ! Cale de Beautour Vertou

Balade : à la découverte des prairies humides ! Cale de Beautour Vertou samedi 6 juin 2026.

Lieu : Cale de Beautour

Adresse : Rue de la Cale

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 18:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Explorez les prairies humides de la Cale de Beautour et découvrez leurs secrets. Connaissez-vous l’Angélique des Estuaires, plante protégée des bords de Sèvre ? Saurez-vous reconnaitre les traces d’un castor ? Organisée par la ville de Vertou et animée par Bretagne vivante.

Cale de Beautour Beautour – Les rives de Sèvre Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR


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