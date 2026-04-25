ELLES à vélo : sortie sportive ! Parc du Loiry Vertou
ELLES à vélo : sortie sportive ! Parc du Loiry Vertou jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 18:00 – 19:30
Gratuit : oui Tout public
Balade entre Elles pour une sortie d’environ 30km (moyenne de 23 km/h), avec votre vélo route ou gravel. Animée par Team’elles.
Parc du Loiry Le Loiry – La Verrie Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR
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