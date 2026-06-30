Balade à la découverte des rapaces Prats-de-Mollo-la-Preste
jeudi 9 juillet 2026 · Prats-de-Mollo-la-Preste
Informations pratiques
Prats-de-Mollo-la-Preste
Balade à la découverte des rapaces
Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Observation et présentation des plus grandes espèces d’oiseaux d’Europe présentes en Vallespir, leur biologie, les menaces.
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Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 14 32 32
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English :
Observation and presentation of the largest European bird species present in Vallespir, their biology and threats.
L’événement Balade à la découverte des rapaces Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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