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AGENDA · Prats-de-Mollo-la-Preste

Balade à la découverte des rapaces Prats-de-Mollo-la-Preste

jeudi 9 juillet 2026 · Prats-de-Mollo-la-Preste

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Refuge des Conques
Ville
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Prats-de-Mollo-la-Preste

Balade à la découverte des rapaces

Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Observation et présentation des plus grandes espèces d’oiseaux d’Europe présentes en Vallespir, leur biologie, les menaces.
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Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 14 32 32 

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English :

Observation and presentation of the largest European bird species present in Vallespir, their biology and threats.

L’événement Balade à la découverte des rapaces Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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