Prats-de-Mollo-la-Preste

BALADE CONTÉE BOTANIQUE

Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Partez pour une balade contée au cœur de la nature, entre fleurs, arbres et herbes folles, accompagnée de contes, chants et musiques. Avec Estelle Cantala (Cie Le Cri de la Miette), une randonnée poétique à vivre en famille dès 6 ans.

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Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 24 08 62 21

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English :

Set out on a storytelling walk through the heart of nature, among flowers, trees, and wild grasses, accompanied by stories, songs, and music. With Estelle Cantala (Cie Le Cri de la Miette), a poetic hike for the whole family—suitable for children ages 6 and up.

L’événement BALADE CONTÉE BOTANIQUE Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR