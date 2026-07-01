AGENDA · Bretoncelles
Balade à la motte féodale de Saussay Bretoncelles
samedi 11 juillet 2026 · Bretoncelles
Informations pratiques
Bretoncelles
Balade à la motte féodale de Saussay
Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Balade familiale (6 km aller-retour) commentée à la motte féodale de Saussay en passant par le moulin d’Arrondeau.
Départ devant l’église à 14 heures.
Organisée par Bretoncelles Patrimoine & Nature. .
Bretoncelles 61110 Orne Normandie
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English : Balade à la motte féodale de Saussay
L’événement Balade à la motte féodale de Saussay Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-03 par OT CdC Coeur du Perche
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