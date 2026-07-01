Informations pratiques

Bretoncelles

Balade à la motte féodale de Saussay

Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Balade familiale (6 km aller-retour) commentée à la motte féodale de Saussay en passant par le moulin d’Arrondeau.

Départ devant l’église à 14 heures.

Organisée par Bretoncelles Patrimoine & Nature. .

Bretoncelles 61110 Orne Normandie

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English : Balade à la motte féodale de Saussay

L’événement Balade à la motte féodale de Saussay Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-03 par OT CdC Coeur du Perche