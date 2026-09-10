Balade « À la recherche des femmes », Abbatiale Notre-Dame, Belleville-en-Beaujolais

Informations pratiques

Balade « À la recherche des femmes » 19 et 20 septembre Abbatiale Notre-Dame Rhône

Balade autonome accessible toute la journée grâce à un itinéraire ponctué de QR codes. https://popsciences.universite-lyon.fr/balade-a-la-recherche-des-femmes/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez pour une balade « À la recherche des femmes », à la découverte de figures féminines aux parcours inspirants, souvent méconnues voire oubliées. Qu’elles aient marqué l’histoire, les sciences, les arts ou d’autres domaines, ces femmes ont pourtant contribué à notre société. Cette visite invite à réfléchir à la place des femmes dans l’espace public.

Balade autonome accessible toute la journée grâce à un itinéraire ponctué de plaque de QR codes. Scannez-les au fil de votre promenade pour explorer des récits inspirants et souvent méconnus, et questionner la place des femmes dans l’espace public.

https://popsciences.universite-lyon.fr/balade-a-la-recherche-des-femmes/

Abbatiale Notre-Dame Place de l’église, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 44 67 http://www.destinationbeaujolais.com [{« link »: « https://popsciences.universite-lyon.fr/balade-a-la-recherche-des-femmes/ »}] Seul vestige d’une abbaye fondée par Humbert III, Sire de Beaujeu en 1168. Édifice roman dans son ensemble. Intérieur riche : chapiteaux, consoles, clefs de voûte. Mobilier liturgique de Goudji. Rosace de 1175. Extérieurs restaurés. Classé en 1862. Parking à proximité

Partez pour une balade « À la recherche des femmes », à la découverte de figures féminines aux parcours inspirants, souvent méconnues voire oubliées. Qu’elles aient marqué l’histoire, les sciences, à…

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