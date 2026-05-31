Balade à vélo à Pont-Sainte-Maxence, Parking de la Piscine, Pont-Sainte-Maxence

Balade à vélo à Pont-Sainte-Maxence Dimanche 7 février 2027, 13h30 Parking de la Piscine Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-07T13:30:00+01:00 – 2027-02-07T16:30:00+01:00

Fin : 2027-02-07T13:30:00+01:00 – 2027-02-07T16:30:00+01:00

Vous souhaitez découvrir les horizons qu’offre Pont-Sainte-Maxence ? Alors rejoignez-nous durant notre balade à vélo, nous vous donnons rendez-vous tous les premiers dimanches du mois à 14h en face de la mairie. (En cas d’incompréhension, veuillez contacter l’antenne). La durée du parcours est d’environ 3h. Valérie BERT, tél. 06 86 44 20 49 pontsm@velooise.frqui représente également VELOOISE au niveau de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte. ATTENTION : D’octobre à mars (après le passage à l’heure d’hiver), les horaires de la balade sont avancés de 13h30 à 16h30. Cet événement est organisé par VélOOise et son antenne locale « Pont-Sainte-Maxence à vélo ». Cette balade oblige le port du casque pour les enfants âgés de moins de 12 ans ; il est cependant recommandé pour les plus de 12 ans ! Nous recommandons également que vous preniez de quoi vous désaltérer durant le parcours. Nous vous souhaitons une agréable balade avec VélOOise, à bientôt !

Plus d’infos

Parking de la Piscine Rue Pablo Picasso, 60700 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence 60700 Les Terriers Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-a-pont-sainte-maxence/var/ri-10.l-L1 »}] [{« link »: « mailto:pontsm@velooise.frqui »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-a-pont-sainte-maxence/var/ri-10.l-L1 »}]

Vous souhaitez découvrir les horizons qu’offre Pont-Sainte-Maxence ? Alors rejoignez-nous dura