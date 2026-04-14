Balade à vélo au Lambon, Base de loisirs du Lambon, Prailles-la-Couarde

Balade à vélo au Lambon Jeudi 21 mai, 17h00 Base de loisirs du Lambon Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T17:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T17:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Un temps pour apprendre, pratiquer et échanger :

17 h – 18 h : atelier d’auto-réparation avec Andy

18 h – 19 h 30 : balade sportive en VTT

19 h 30 – 20 h 30 : apéritif convivial

24 participants maximum

Sur inscription

Prévoir un VTT ou un gravel (prêt possible).

Base de loisirs du Lambon Prailles-La Couarde Prailles-la-Couarde Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/Mn0xf48TbW »}]

Balade à vélo au Lambon