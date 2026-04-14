Balade à vélo en ville, ex-piscine Gagarine rue A. Camus 52000 CHAUMONT, Chaumont

Balade à vélo en ville Lundi 18 mai, 18h30 ex-piscine Gagarine rue A. Camus 52000 CHAUMONT Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T18:30:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T18:30:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00

Une belle occasion d’échanges avec d’autres cyclistes urbains, et d’éventuelles découvertes d’itinéraires sans difficulté en ville, sur 10 à 12 km, à vitesse maîtrisée.

Accessible aussi aux vélos cargos ou avec remorques, et aux triporteurs et vélos aménagés.

Les enfants sont les bienvenus, mais sous la responsabilité d’un adulte.

Un pot de l’amitié à l’arrivée, offert par l’association, complètera ce moment de convivialité.

ex-piscine Gagarine rue A. Camus 52000 CHAUMONT 2 rue Albert Camus 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est

Gratuite et sans inscription, à la découverte d’itinéraires cyclables dans la ville en compagnie d’autres cyclistes du quotidien.

association Chaumont à pied, à vélo