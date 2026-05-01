Chaumont

Loto France Alzheimer

Salle des fêtes du Cavalier Chaumont Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Rendez-vous pour un loto organisé par France Alzeheimer.

Petite restauration et buvette sur place réservation obligatoire. .

Salle des fêtes du Cavalier Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 58 97 23

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English :

L’événement Loto France Alzheimer Chaumont a été mis à jour le 2026-04-28 par Antenne de Chaumont