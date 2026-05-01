Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto France Alzheimer Chaumont

Loto France Alzheimer Chaumont

Loto France Alzheimer Chaumont dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes du Cavalier

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Chaumont

Loto France Alzheimer

Salle des fêtes du Cavalier Chaumont Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Rendez-vous pour un loto organisé par France Alzeheimer.
Petite restauration et buvette sur place réservation obligatoire.   .

Salle des fêtes du Cavalier Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 58 97 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto France Alzheimer Chaumont a été mis à jour le 2026-04-28 par Antenne de Chaumont

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)