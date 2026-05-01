Loto France Alzheimer Chaumont
Loto France Alzheimer Chaumont dimanche 10 mai 2026.
Chaumont
Loto France Alzheimer
Salle des fêtes du Cavalier Chaumont Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Rendez-vous pour un loto organisé par France Alzeheimer.
Petite restauration et buvette sur place réservation obligatoire. .
Salle des fêtes du Cavalier Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 70 58 97 23
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English :
L’événement Loto France Alzheimer Chaumont a été mis à jour le 2026-04-28 par Antenne de Chaumont
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