FEMMES CARAVANE – opéra et chansons ambulantes, square Boulingrin à Chaumont, Chaumont
FEMMES CARAVANE – opéra et chansons ambulantes, square Boulingrin à Chaumont, Chaumont samedi 9 mai 2026.
FEMMES CARAVANE – opéra et chansons ambulantes Samedi 9 mai, 17h30 square Boulingrin à Chaumont Haute-Marne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T17:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T17:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Participation à la 19 e édition des journées de TOUS à l’OPERA
Un projet en partenariat de fugue à l’Opéra avec les Saisons culturelles de la ville de Chaumont
La musique lyrique au square Boulingrin de Chaumont
samedi 9 mai à 17h 30
FEMMES CARAVANES
Un spectacle musical éclectique qui célèbre le courage des femmes qui ont tracé leur propre route, entre liberté, création et engagement.
Une caravane, 3 artistes, feront partager leur amour du chant, de la
musique et du théâtre
– chant et direction artistique: Aurore Bucher
– guitare électrique: Mocke
– violoncelle : Jérémie Arcache
De Richard Wagner à Gabriel Fauré, en passant par Elisabeth Jacques de la
Guerre, Michel Berger, Brigitte Fontaine et Hildegarde von Bingen, et bien
d’autres……
square Boulingrin à Chaumont 11, avenue Carnot 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}]
un spectacle musical caravane
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