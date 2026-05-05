FEMMES CARAVANE – opéra et chansons ambulantes, square Boulingrin à Chaumont, Chaumont

FEMMES CARAVANE – opéra et chansons ambulantes Samedi 9 mai, 17h30 square Boulingrin à Chaumont Haute-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T17:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T17:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Participation à la 19 e édition des journées de TOUS à l’OPERA

Un projet en partenariat de fugue à l’Opéra avec les Saisons culturelles de la ville de Chaumont

La musique lyrique au square Boulingrin de Chaumont

samedi 9 mai à 17h 30

FEMMES CARAVANES

Un spectacle musical éclectique qui célèbre le courage des femmes qui ont tracé leur propre route, entre liberté, création et engagement.

Une caravane, 3 artistes, feront partager leur amour du chant, de la

musique et du théâtre

– chant et direction artistique: Aurore Bucher

– guitare électrique: Mocke

– violoncelle : Jérémie Arcache

De Richard Wagner à Gabriel Fauré, en passant par Elisabeth Jacques de la

Guerre, Michel Berger, Brigitte Fontaine et Hildegarde von Bingen, et bien

d’autres……

square Boulingrin à Chaumont 11, avenue Carnot 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}]

un spectacle musical caravane