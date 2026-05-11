Balade à vélo habitat minier Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu
Balade à vélo habitat minier Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu mercredi 10 juin 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Balade à vélo habitat minier
Nyoiseau 3, rue du carreau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 20:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Enfourchez votre vélo le temps d’une soirée, et laissez-vous guider entre les cités minières de Bois I et Bois II. Le mercredi 10 juin 2026 à 18h.
Une visite commentée pas comme les autres, menée par une architecte du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Maine-et-Loire (CAUE 49), qui décryptera les caractères urbanistiques et architecturaux de ces deux cités ouvrières et les traces encore visibles d’une épopée industrielle qui a marqué durablement le territoire.
Une occasion rare d’ouvrir les yeux sur un patrimoine local à la fois discret et chargé de mémoire. .
Nyoiseau 3, rue du carreau Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
Hop on your bike for an evening, and let us guide you through the mining towns of Bois I and Bois II. Wednesday, June 10, 2026 at 6pm.
L’événement Balade à vélo habitat minier Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Anjou bleu
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