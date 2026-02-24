Ciné-Club Les Mistons Dersou Ouzala Place du Port Segré-en-Anjou Bleu
Place du Port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 6.9 – 6.9 – 6.9 EUR
Début : 2026-05-20 20:00:00
2026-05-20
Soirée Ciné-Club Les Mistons avec le film Dersou Ouzala proposé au cinéma Le Maingué de Segré, le 1 Avril 2026.
Projection de Dersou Ouzala de Akira Kurosawa.
En 1902, Vladimir Arseniev, officier-topographe, mène une expédition chargée d’explorer la région de l’Oussouri, en Russie orientale. Il y rencontre Dersou Ouzala, un chasseur qui connait parfaitement le territoire. Ensemble, les deux hommes affronteront une nature hostile et finiront par se lier d’amitié. .
Place du Port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 27 43
English :
Ciné-Club Les Mistons evening with the film Dersou Ouzala at Le Maingué cinema in Segré, on April 1, 2026.
L’événement Ciné-Club Les Mistons Dersou Ouzala Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Anjou bleu